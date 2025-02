Genova – Il Partito Democratico ha chiesto ufficialmente a Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni, di candidarsi per la carica di sindaco di Genova.

Lo fa con una nota diffusa ai Media dopo il via libera del Movimento 5 Stelle atteso in queste ore e che sembra chiudere il “giro” delle consultazioni dopo il “sì” della sinistra di AVS e “oltre”.

“Alla luce dell’esito del comitato politico – si legge nella nota – il Partito Democratico ha formalizzato a Silvia Salis la richiesta di candidarsi a sindaco (nel testo è scritto “sindaca”, ndr) di Genova alla guida di una coalizione progressista, larga, plurale e civica”.

Silvia Salis, genovese, 39 anni, laureata in scienze politiche, è dal 2021 vicepresidente vicaria del Coni, dopo una grande esperienza maturata sui campi dell’atletica italiana e internazionale. Prima donna ai vertici del Coni, ha orientato il suo impegno ponendo al centro l’uguaglianza di genere e il contrasto alle disparità territoriali.

L’assemblea metropolitana del partito democratico sarà convocata nelle prossime ore per gli adempimenti statutari.

“Si arriva a questo risultato – scrive ancora il PD – grazie a coloro che in queste settimane hanno lavorato per l’unità del Partito Democratico e per la più ampia coesione di una nuova Coalizione Progressista, a partire da Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile, Armando Sanna e Federico Romeo”.

