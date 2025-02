Genova – Nascondeva in casa due etti di cocaina purissima e nella cantina tutto il materiale per confezionare le dosi.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un 54enne genovese pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Durante la perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione nel quartiere di Sestri Ponente, gli agenti hanno sequestrato 200 grammi di cocaina suddivisa in piccole dosi già confezionate, occultati sotto il divano, in cucina e nella cantina di pertinenza, tre bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento, 2 cellulari e la somma di 2.635 euro .

L’uomo è stato tratto in arresto e associato presso il carcere di Marassi in attesa di convalida.

