Genova – Ha rapinato un negozio, minacciando con un rasoio un addetto alla sicurezza e ferendo un agente di polizia che nel frattempo era giunto sul posto. É accaduto nel pomeriggio di ieri in via Rivarolo, quando un uomo di 27 anni è entrato dentro un negozio di abbigliamento e ha tentato di rubare alcuni oggetti e alcuni vestiti.

Un addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale ha notato quanto stava accadendo e ha provato a fermare il 27enne, che ha estratto un rasoio e l’ha minacciato prima di darsi alla fuga.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto nel giro di pochi istanti e si sono messe all’inseguimento del malvivente.

Quando si è visto raggiungere, l’uomo ha tentato di aggredire i poliziotti e ha ferito un agente proprio con il rasoio. In un secondo momento è stato fermato: nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasporto in carcere. Intanto, la refurtiva – oggetti per un valore di circa 100 euro – è stata recuperata.

