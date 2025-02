Savona – Prosegue tra precisazioni e smentite l’indagine sull’esplosione avvenuta tra mezzanotte e l’una del 14 febbraio sulla nave petroliera, “Seajewel” battente bandiera di Malta e proveniente dall’Algeria, mentre si trovava alle boe Sarpom al largo di Savona.

La notizia, diffusa dai Media, si è trasformata in un giallo perché inizialmente si è parlato di due esplosioni a bordo, poi delle verifiche che avrebbero riscontrato falle nella nave “con le lamiere rivolte verso l’interno” che lascia supporre deflagrazioni avvenute all’esterno della nave e infine nella “smentita” della Capitaneria di Porto che esclude ricostruzioni di Stampa.

Cosa sia realmente successo sulla Seajewel non è ancora chiaro ma di certo lo scarico del petrolio contenuto nelle cisterne è stato interrotto per “anomalie” registrate a bordo.

Non ci sono state vittime o ferito ma l’equipaggio ha confermato di aver udito due esplosioni.

Due falle sarebbero state riscontrate e fortunatamente senza sversamenti di idrocarburi in mare, cosa che aveva allarmato molto in principio.

Ora forse saranno i sommozzatori della Marina a verificare lo scafo ed escludere la presenza di ordigni, anche residuati bellici, che sono tra le ipotesi al vaglio.

