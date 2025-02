Genova – E’ appena stato promosso alla scuola allievi carabinieri di Torino e non ha esitato a entrare in azione e ad arrestare due ladruncoli che avevano appena rubato lo zaino con un computer nella stazione di Principe.

L’uomo, fresco di qualifica, ha notato i due che si aggiravano con fare sospetto tra i passeggeri di un treno e quando li ha visti afferrare uno zainetto di una donna si è qualificato e li ha bloccati.

I due, un 33enne ed un 20enne, sono stati consegnati ai “colleghi” giunti in stazione dopo la chiamata al 112 e poi arrestati mentre lo zainetto è stato subito restituito alla viaggiatrice che si era distratta.

Decisamente un avvio di carriera professionale degno di nota per il giovane carabiniere.

