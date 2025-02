Genova – E’ scesa nel garage del condominio per prendere l’auto ma è stata aggredita e morsicata ripetutamente da un grosso pittbul sfuggito al padrone. Momenti di terrore per una donna aggredita dall’animale in uno spazio condominiale in via Fillak nella zona di Certosa, in Val Polcevera.

La donna non ha fatto a tempo ad aprire il suo box che si è vista correre incontro il grosso animale che ha subito iniziato a ringhiare e poco dopo l’ha aggredita azzannandola ripetutamente.

La donna si è difesa proteggendosi con le mani e con le braccia ma ha riportato gravi ferite e solo l’arrivo dei soccorsi, chiamati dai condomini che sentivano le urla disperate della donna, ha posto fine all’aggressione.

L’ennesima aggressione di un cane di razza pitbull ai danni di una persona, per strada, senza alcuna spiegazione apparente.

La donna è stata trasferita in ospedale dove è stata medicata e le sono stati messi diversi punti di sutura. Indagini in corso per capire perché l’animale non fosse legato e, soprattutto se, come sembra, il pitbull fosse già noto per la sua aggressività, specie con altri cani. Particolare che avrebbe spinto i proprietari a portarlo nel garage per farlo uscire, invece di condurlo per strada.

Circostanze che verranno chiarite mentre i proprietari sono stati denunciati per omessa custodia e rischiano di perdere la proprietà dell’animale se verranno confermate altre aggressioni.

Inoltre dovranno risarcire interamente ogni danno subito dalla vittima dell’aggressione, sia per le cure che per le terapie che dovrà seguire.

La situazione dovrebbe farsi anche più seria se venisse confermato che l’animale circolava senza guinzaglio in palese violazione delle norme e dei regolamenti che obbligano tutti i cani a circolare legati negli spazi pubblici e frequentati da altre persone.

L’assicurazione potrebbe rifiutare la copertura proprio nel caso di comportamento irregolare.

La vicenda riaccende le polemiche sulle cosiddette “razze pericolose” anche se gli esperti assicurano che non esistono predisposizioni di alcuni animali rispetto ad altri per la aggressività. E’ invece un comportamento che viene spesso indotto dagli stessi padroni che non sanno educare gli animali che acquistano. Di qui la proposta di obbligare tutti i proprietari di animali di taglia più grossa, in grado di uccidere una persona, a seguire speciali corsi prima dell’acquisto o dell’adozione e di una patente vera e propria per poter accompagnare questo tipo di cani particolarmente grandi e potenzialmente più pericolosi.

Il cane, come da prassi, è stato affidato al Canile municipale dove verrà tenuto in osservazione per accertare eventuale aggressività non controllabile ed in quel caso verrebbe affidato al canile o, nei casi estremi, soppresso.

Cresce intanto il numero dei cani di razza pitbull, amstaff e rottweiler che vengono abbandonati nei canili proprio perché i proprietari non riescono a controllarli.

Un costo che ricade sulla collettività e che rafforza la convinzione di molti che occorra limitarne la diffusione con speciali provvedimenti.

