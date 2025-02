Genova – Fa discutere la proposta, approvata oggi in consiglio regionale, di consentire l’affondamento delle navi militari esauste della marina militare per creare barriere artificiali e relitti in grado di attirare il turismo subacqueo.

Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, critica duramente l’ordine del giorno, approvato oggi dalla maggioranza in Regione, per rendere legale l’affondamento della flotta navale dismessa della Marina Militare.

“Come nel 2021, l’amministrazione regionale è tornata alla carica con questa proposta, che va contro il buon senso, contro l’ambiente e contro la legge. Una nave militare possiede strumentazioni e materiali tossici che, se lasciati a deperire in mare, rischiano di essere pericolosi per la salute e per l’ecosistema. Nessun Paese europeo autorizza questa pratica e ci auguriamo che neppure l’Italia lo consenta, nonostante questa iniziativa sconsiderata dell’amministrazione regionale ligure”, dichiara Selena Candia.