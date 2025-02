Genova – Gi alberi di corso Podestà, nel quartiere di Carignano, sono salvi e le motoseghe di Aster non li abbatteranno. Lo ha garantito il sindaco “facente funzioni” Pietro Piciocchi nell’ambito dell’ incontro di oggi, martedì 18 febbraio 2025 per la “colazione con il sindaco” organizzata per il municipio centro est.

A precisa domanda su Corso Podestà dei partecipanti Pietro Piciocchi ha risposto che Spim ha trovato una soluzione “che non prevede più il taglio degli alberi”.

La “spiegazione dettagliata delle nuove scelte non è stata data ed è rimandata a quando arriverà la relazione degli esperti ma i Cittadini che hanno a cuore il verde pubblico e che hanno lottato per salvare gli alberi destinati a morte certa possono festeggiare, almeno pe il momento.

Si tratta di una importante vittoria per i comitati, per le associazioni ambientaliste e per quelle dei residenti e che dimostra che con impegno, spirito combattivo e i supporto di tecnici in grado di valutare la situazione in modo imparziale e terzo rispetto a progetti più o meno palesi, è possibile cambiare le scelte che sembrano “ineluttabili”.

“Certamente i maliziosi potrebbero giudicarla una decisione “elettorale” – commentano i residenti . ma resta complicato poter tornare alle indicazioni iniziali dopo un dietro-front di questa portata”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0