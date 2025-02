Genova – Un uomo di 25 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere a seguito di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in zona Caricamento.

La polizia è intervenuta a seguito di una richiesta di soccorso da parte di un autista di un bus, che denunciava la presenza di un passeggero che non voleva scendere dal mezzo e che aveva iniziato ad insultarlo e minacciarlo.

Gli agenti giunti sul posto hanno riportato la situazione sotto controllo. Durante la perquisizione effettuata, il 25enne è stato trovato in possesso di coltellino multiuso che è stato sequestrato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

