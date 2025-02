Genova – Un grave episodio di violenza è accaduto all’interno di un locale situato nella zona della Foce. Per cause ancora da verificare, sarebbe nato un diverbio tra due uomini che nel giro di pochi minuti è degenerato in una vera e propria aggressione.

Il più giovane dei due, un 30enne che ha dichiarato di essere un deejay molto attivo in diversi locali della città, ha iniziato a colpire con violenti e ripetuti pugni al volto l’altro, un uomo di 50 anni. Dopo averlo fatto cadere a terra, gli ha sottratto il portafoglio contenente diverse centinaia di euro in contanti e si è dato alla fuga.

I soccorsi sono stati chiamati da alcune persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunti i carabinieri, i quali hanno cercato di ricostruire quanto accaduto e poco più tardi hanno individuato il presunto responsabile dell’aggressore, trovato in possesso dei contanti sottratti alla vittima.

L’uomo aggredito e derubato è rimasto ferito e ha riportato diverse contusioni. Per questo motivo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale. Il 30enne, invece, è stato arrestato e condotto al carcere genovese di Marassi.——————————————————————————————————

