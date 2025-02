Varazze (Savona) – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, in via Nuova di Casanova. Secondo quanto appreso, a rimanere ferito sarebbe stato un uomo che stava tagliando un albero e che sarebbe rimasto schiacciato dalla sua caduta.

L’impatto sarebbe stato molto violento, con l’uomo che avrebbe riportato ferite alla testa, al torace e alle gambe. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato immediatamente le cure necessarie nei confronti del ferito, le cui condizioni sono apparse gravi fin da subito.

Per questo motivo, pochi minuti dopo è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, per tutto il tempo delle operazioni di soccorso non avrebbe mai perso conoscenza.——————————————————————————————————

