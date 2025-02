Genova – Un triste episodio si è verificato nel corso della mattinata odierna lungo l’Autostrada A10, nel tratto compreso tra il casello autostradale di Genova Pegli e quello di Genova Aeroporto. Qui, nella galleria a poche centinaia di metri dall’uscita autostradale, sono stati investiti e uccisi due cani.

A segnalarlo sono state diverse persone anche sui social. Secondo quanto raccolto, poco prima i due animali sarebbero stati avvistati a Sestri Ponente mentre imboccavano la rampa autostradale. Alcuni automobilisti avrebbero provato a fermarli, sfortunatamente senza riuscirci.

“Segnalo la presenza di due cani deceduti, uno di taglia grande bianco con pelo lungo e uno più piccolo di pelo scuro, nella galleria autostradale in direzione Genova prima dell’uscita Aeroporto. Erano stati segnalati all’inizio della galleria e transitando purtroppo li ho visti a bordo strada. Se qualcuno li avesse smarriti contattate l’autostrada o la polizia stradale per informazioni”, è il commento condiviso sui social.

Alcune ripercussioni sul traffico si registrano proprio nella carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo. Sul posto è giunto il personale di autostrade e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire a chi appartenessero gli animali.

