Genova – Molta paura, parecchi danni e due persone intossicate. E’ il bilancio dell’incendo divampato ieri sera, intorno alle 23,30, in un appartamento del quartiere di Pra’. L’allarme è scattato quando le persone che abitano nell’appartamento hanno avvertito un forte odore di bruciato e visto il fumo che riempiva gradualmente la casa e hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

I pompieri sono arrivati in via Stassano ed hanno fatto evacuare tutte le famiglie che abitano nella palazzine e soccorso due persone che presentavano sintomi di intossicazione da fumo. I due feriti sono stati aiutati anche dal personale medico e sanitario del 118 e trasferiti d’urgenza in ospedale.

I vigili del fuoco hanno affrontato le fiamme riuscendo ad evitare che l’incendio si propagasse ad altre stanze ed appartamenti dello stabile. Il rogo è stato contenuto nella cucina dell’appartamento e poi spente completamente.

Subito sono state avviate le operazioni di bonifica e di indagine per accertare l’origine delle fiamme.

La maggior parte delle famiglie ha poi potuto fare ritorno alle loro abitazioni mentre 4 persone sono state evacuate ed hanno trascorso la notte da amici e parenti in attesa che i tecnici stabiliscano se ci sono danni strutturali all’appartamento interessato dalle fiamme.

Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono proseguite sino alle prime luci dell’alba, questa mattina.

(Foto di Archivio)

