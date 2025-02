Vallecrosia (Imperia) – Un profilo abusivo sulla piattaforma di X di Elon Musk ma che invece di promuovere la cittadina del ponente ligure, presenta cripto-valute, il nuovo fronte delle truffe online. Sono stati alcuni residenti a segnalare al Comune di Vallecrosia la presenza di un profilo “fake”, falso, che sembra rimandare in tutto e per tutto alla cittadina ma che, invece di mostrarne le bellezze cerca di “attirare” vittime per la presunta nascita di criptovalute individuate spesso alla base di truffe finanziarie in grado di azzerare i conti in banca degli sfortunati di si fidano di “Fuffa-guru” e sedicenti miliardari con sede in paradisi fiscali. Appena verificata l’attendibilità dell’informazione Marilena Piardi, facente funzioni di sindaco ha annunciato denuncia alla polizia postale che avrà il compito di oscurare quanto prima la pagina e di individuare chi sia il pirata informatico che ha creato la pagina con lo scopo di promuovere cripto-valute e, probabilmente, truffe online come quelle che promettono facili guadagni e miracolose moltiplicazioni del denaro da far impallidire il Gatto e la Volpe.

Dal Comune assicurano che non si tratta di un hackeraggio, oggi molto in voga, di una pagina ufficiale, ma di una vera e propria pagina fake, nata dal nulla e senza alcuna autorizzazione del Comune. L’amministrazione ha infatti chiarito di non avere una pagina su X, la piattaforma del magnate americano Elon Musk.