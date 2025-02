Montoggio (Genova) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nel rogo divampato nella notte nel ricovero di due auto, in località Montemoro. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate danneggiando due auto e minacciando di estendedersi al resto dell’abitazione.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Busalla con l’ausilio dei colleghi di Genova e subito sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Dopo aver accertato che nell’area non ci fossero persone in difficoltà i pompieri hanno impedito alle fiamme di propagarsi e poi hanno confinato l’incendio sino a spegnerlo.

Subito dopo sono scattate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

(Foto di Archivio)

