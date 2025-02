Bolano (La Spezia) – Un altro tragico incidente sul lavoro si è verificato in Liguria. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto nel corso della mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, in un cantiere situato a Ceparana, nel territorio comunale di Bolano.

Qui un uomo di 67 anni, che era impegnato su un tetto di un capannone in alcuni lavori di manutenzione, ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Il volo è stato di diversi metri e l’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure nei confronti dell’operaio e hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma dopo alcuni minuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Inoltre, sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno dato il via alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

