Genova – Un altro simbolo del commercio genovese si appresta a chiudere i battenti confermando, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia complessa e profonda la crisi economica che ormai avviluppa la città. Il nome storico dell’abbigliamento genovese, la Giglio Bagnara di Sestri Ponente ha annunciato di aver attivato la liquidazione volontaria.

Giglio Bagnara, un simbolo del commercio genovese, dopo diversi anni condizionati da calamità esterne, sta vivendo una fase di forte difficoltà finanziaria.

Per ben 155 anni la Giglio Bagnara ha animato Sestri Ponente, diventandone punto di riferimento per chi cercava moda e qualità. Testimone di mille storie, ha accompagnato intere generazioni lasciando un segno profondo nella vita quotidiana delle persone e dando lavoro a moltissime famiglie.

In una nota la società spiega che i negozi fisici, per anni simbolo di tradizione ed affidabilità, oggi stanno cedendo il passo in tutta Europa ad altre forme di commercio, dove la dimensione umana ed il contatto diretto con i clienti rischiano di scomparire: una sfida senza precedenti che per la Giglio Bagnara si sta rivelando insormontabile.

In questo panorama, Giglio Bagnara con grande tristezza, e in mancanza ad oggi di soluzioni concrete, deve arrendersi ed entrare in liquidazione volontaria, con l’obiettivo di concluderla, entro l’anno, in bonis: saremo pronti, nei prossimi mesi, ad esaminare proposte serie di terzi interessati a proseguire l’attività.

La società ringrazia tutte le persone che l’hanno accompagnato in questo lungo viaggio,

dai nostri clienti ai fornitori, dalle autorità a tutto il personale pubblico, ai media genovesi; ma un ringraziamento speciale, un pensiero profondo e un ricordo affettuoso va ai nostri ventinove dipendenti, che hanno sempre lavorato con grande passione, dedizione, entusiasmo, con cortesia professionale e forte spirito di gruppo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0