Genova – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata odierna, giovedì 20 febbraio, in porto a Genova. Nello specifico è accaduto nei pressi di ponte Paleocapa, nella zona di calata Bettolo, dove un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni è morto dopo esser stato colpito da un malore improvviso che si è rivelato fatale.

Immediata la richiesta d’aiuto, che ha portato all’arrivo sul posto di un’ambulanza e un’automedica, oltre che delle forze dell’ordine. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma dopo diversi minuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento non si conosce l’identità della vittima.

