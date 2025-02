Correnti d’aria più umida e mite provenienti dai quadranti meridionali stanno interessado la Liguria portando ad un aumento della nuvolosità che nel fine settimana potrebbe essere accompagnata anche da qualche pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 21 Febbraio 2025

Al mattino ancora ampie schiarite che verranno gradualmente sostituite da annuvolamenti irregolari provenienti dal mare.

Nel pomeriggio ed in serata ulteriore infittimento della nuvolosità con possibili deboli piogge o pioviggini tra Genovese e Savonese, lato costa, assenza di fenomeni sul resto della regione.

Venti ancora moderati da nord fino al primo mattino sul settore centro-occidentale della costa, ma in rotazione a sud est (debole) nel pomeriggio su tutti i settori.

Mare da quasi calmo/poco mosso a localmente mosso in serata.

Temperature in aumento sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+9°C e massime tra +11°C/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+4°C e massime tra +6°C/+12°C