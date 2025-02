Ventimiglia (Imperia) – Stava cercando di raggiungere la Francia il 36enne di origini algerine arrestato ieri sera al confine, dagli uomini della Polizia di Frontiera al comando del vice questore aggiunto Martino Santacroce. L’uomo, pregiudicato, era ricercato da una settimana per essere il presunto autore di una aggressione ai danni di un cittadino tunisino accoltellato a Latina, nel Lazio.

Secondo le ipotesi investigative l’uomo era in fuga verso la Francia dove forse poteva contare su amicizie in grado di farlo rimpatriare.

Fermato per un controllo si è scoperto che a suo carico era stato emesso un ordine di cattura per aver aggredito a coltellate una persona, con la complicità di un altro cittadino straniero già fermato dalla Squadra Mobile di Latina.