Genova – Cerimonia di premiazione del “I° Premio Letterario Rotary Genova San Giorgio – Liguria Terra di Emozioni”

All’evento presentato da Lucia Aliverti, presidente Rotary Club Genova San Giorgio, è intervenuto il vice sindaco reggente Pietro Piciocchi che ha dichiarato : “ Questa iniziativa del Rotary raccoglie i racconti di tutti coloro che si sono voluti mettere in gioco ed è per tutti un progetto culturale inclusivo da ogni punto di vista, basti pensare che la versione audiolibro sarà donata all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Centro Nazionale del Libro Parlato, mentre le copie del volume tradizionale saranno distribuite agli anziani delle case di riposo. L’amministrazione comunale non poteva che supportare convintamente questa iniziativa incentrata sui paesaggi della Liguria, dove Genova è culla di immaginazione e di sensazioni, sollecitando la nostra fantasia e amplificando i nostri ricordi. Da sempre la nostra Città ispira la letteratura e l’arte con risultati straordinari: anche questa volta, nel segno della solidarietà, vedo pagine ricchissime di spunti e di riflessioni di cui fare tesoro. Per questo e per l’obiettivo charity dell’evento, che sicuramente diventerà un appuntamento annuale e longevo, ringrazio gli ideatori del Rotary Club Genova San Giorgio, i tre grandi scrittori Martigli, Morchio e Rattaro che hanno donato un loro racconto, e tutti i partecipanti”

“Abbiamo voluto chiamare questo premio Liguria Terra di Emozioni perché il nostro obiettivo era proprio quello di far emergere le emozioni legate alla nostra regione. E possiamo dire con certezza che ci siamo riusciti: questa serata è stata un’esplosione di sentimenti, racconti e passioni che hanno dato voce all’anima della Liguria. La straordinaria partecipazione e la qualità delle opere in concorso dimostrano quanto sia forte il legame tra il nostro territorio e chi lo vive e lo racconta. Siamo felici e orgogliosi di aver creato un’occasione in cui queste emozioni hanno potuto trovare spazio e condivisione” ha dichiarato la presidente Lucia Aliverti.

Erano presenti Valerio Vagge, capo area Banca Patrimoni Sella & C., sponsor del premio letterario; Stefano Balleari, Presidente del Consiglio regionale Regione Liguria; Pietro Piciocchi, Vicesindaco reggente Comune di Genova, Fortunato Crovari responsabile Rotary Founadation e governatore eletto , Stefano Termanini, assistente del Governatore; Carlo A. Martigli, autore e Presidente di Giuria del premio letterario; Viola Sanquirico, Presidente Rotaract Genova San Giorgio; Andrea Ferrara, grafico e ideatore della copertina del libro e Francesca Ferraro, responsabile nazionale del CNLP Centro Nazionale del Libro Parlato UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che è arrivata per l’evento da Roma . Erano inoltre presenti i presidenti degli 11 Club Rotary di Genova, tutti i vincitori del premio e i soci dei club genovesi.

Il “I° Premio Letterario Rotary Genova San Giorgio – Liguria Terra di Emozioni” è stato ideato dal Rotary Club Genova San Giorgio con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova. Il concorso ha invitato gli scrittori a esprimere, attraverso i loro testi, le emozioni che la Liguria sa suscitare. Tra i 143 elaborati ricevuti, sono stati selezionati 20 racconti di alta qualità, capaci di rappresentare la regione con profondità e sentimento. I primi tre racconti sono stati donati dagli scrittori genovesi Carlo A. Martigli, Sara Rattaro e Bruno Morchio, mentre gli altri 17 sono opera dei vincitori del premio. Questi racconti sono stati raccolti in un libro di 256 pagine, che verrà trasformato in un audiolibro con letture effettuate dai rotariani genovesi e donato all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Centro Nazionale del Libro Parlato, rimanendo sempre disponibile sul loro sito. Nel mese di maggio, i rotariani visiteranno le case di riposo genovesi per incontrare gli anziani e donare loro una copia del libro. Un contributo fondamentale alla realizzazione del Premio Letterario è stato offerto da Banca Patrimoni Sella & C., sponsor dell’iniziativa. L’Amministratore Delegato, Federico Sella, ha sostenuto con entusiasmo il progetto, condividendo lo spirito e l’obiettivo di valorizzare la bellezza e le emozioni che la Liguria sa ispirare.

https://www.rotarygenovasangiorgio.it/doc/d38_Vincitori_Premio_Letterario_2024.pdf

VINCITORI

1° CLASSIFICATO Elisabetta Bordieri – Uno

2° CLASSIFICATO Graziella Palumbo – Un amore

3° CLASSIFICATO Tiziana Filanti – L’Americana

Vincitori dal 4 al 10 ex equo

Gigliola Bartolini – Ritorno a Genova

Maria Donata Faussone – L’arco di Giano

Melania Gardella – Il mare di casa mia

Laura Graziano – La casa dei cento occhi

Andrea Martini – L’osteria delle anime salve

Luigi Monge – La messaggera

Rosa Maria Muroni – Madre Terra

Meritevoli di pubblicazione dal 11 al 17

Agostino Banchi – Camilla la vespa galeotta

Ildo Brizi – Il sentiero del Lentisco

Vittorio Caratozzolo – Il ricamo

Stefano Cuneo – Foresti

Graziella Percivale – Al reo passo

Cristina Minerva – Delicate sensazioni

Giorgio Ravera Rosolino – A ognuno il suo destino