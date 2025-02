Genova – Cordoglio per la morte del piccolo Cesare “Cece” Zambon, il bambino di 6 anni in cura per una brutta forma tumorale all’ospedale Gaslini.

Anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha voluto ricordare il piccolo Cesare e stringersi alla famiglia.

“La Liguria oggi abbraccia forte la famiglia di Cesare, il bambino dal ciuffo biondo, morto a 6 anni all’ospedale Gaslini – si legge sul profilo social del presidente Bucci – “Cece” ha affrontato la vita con una forza straordinaria, combattendo contro una malattia rara e un tumore che, sin da piccolo, gli aveva portato via la vista. Eppure, grazie all’amore della sua famiglia, ha saputo guardare la vita con il cuore, trovando gioia e bellezza in ogni giorno.

La sua famiglia aveva scelto Genova come casa, trovando qui un nuovo inizio. Oggi tutta la nostra comunità si stringe attorno a Valentina, Federico, Alessandro e Teresa, che con amore e determinazione hanno trasformato il dolore in un messaggio di speranza per tanti, raccontando la storia di Cesare attraverso i social.

Grazie, Cece, per averci mostrato cosa significa affrontare la vita con il sorriso e il coraggio. Sei stato un grande esempio per tutti noi”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0