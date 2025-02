Genova – E’ stata finalmente sgomberata, dopo oltre un decennio di permanenza, la indecorosa “barcopoli” alla foce del torrente San Pietro, a Pra’. A darne notizia il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza che ricorda come la zona fosse popolata anche di persone non troppo raccomandabili.

La mattina del 18 febbraio sono intervenuti sul posto i mezzi della Guardia Costiera, tecnici e Ormeggiatori ma anche subacquei e operatori Amiu che hanno ripescato barche affondate e materiale abbandonato in mare e sugli scogli.

Con l’aiuto dei volontari dell’Associazione Pra’ Sapello sono stati rimossi sacchi di spazzatura e oggetti abbandonati dai soliti incivili.

Oltre alla rimozione dei natanti abbandonati si e’ provveduto allo sgombero di alcuni metri cubi di rifiuti e rottami vari.

E’ previsto un ulteriore intervento per rimuovere anche alcune barche affondate, ripulendo cosi anche il fondale.

——————————————————————————————————

