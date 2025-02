Genova – “Senza un imprenditore che rilevi l’attività dello storico negozio genovese, entro la fine dell’anno 29 famiglie genovesi rischiano di restare senza reddito” per Fabio Piccini Segretario Filcams Cgil Genova la crisi del comparto del commercio sta attraversando una crisi difficilmente reversibile

“Quella di Bagnara – spiega Piccini – è solo una delle ultime chiusure in ordine di tempo, ma la desertificazione dei negozi storici è iniziata da tempo. Non si può sempre e solo prendere atto di quanto accade: la politica ha l’obbligo di trovare soluzioni che impediscano l’impoverimento del tessuto commerciale, economico e sociale che queste realtà hanno contribuito a mantenere nel corso degli anni”. La chiusura dello storico negozio del ponente genovese arriva dopo mesi di difficoltà nei quali si è cercato di utilizzare tutti gli strumenti della contrattazione utili a scongiurare la chiusura definitiva, ma purtroppo il processo si è aperto e difficilmente si potrà tornare indietro. La Filcams Cgil è al fianco di lavoratrici e lavoratori e chiede alle istituzioni, fra tutte il Comune di Genova, di adottare politiche a tutela delle piccole e medie aziende del settore e contestualmente delle maestranze che vi sono impiegate.