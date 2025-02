Genova – Come riconoscere i segni di un grave problema di salute del nostro animale e come intervenire in caso di emergenza per salvargli la vita. Sabato 22 febbraio, alle ore 15:00, si terrà un evento dedicato al primo soccorso per animali da compagnia, organizzato presso la Parrocchia S. Giuseppe B. Cottolengo di via Cellini in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane con interventi di esperti del settore.

L’incontro, che avrà luogo nella sede parrocchiale, sarà un’occasione importante per

sensibilizzare i cittadini e fornire loro le basi per poter intervenire tempestivamente in

caso di emergenza in supporto ai propri amici a quattro zampe.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa – spiega Pier Luigi Castelli, presidente provinciale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane che nasce su impulso

dell’assessore municipale Barbara Lagomarsino e del consigliere Paolo Boz del municipio Bassa Val Bisagno spinti dalla comunità locale, che hanno fortemente voluto questo evento.

L’evento rappresenta un passo fondamentale per la cultura del benessere animale e

della responsabilità di chi ha la fortuna di vivere con un compagno a quattro zampe.

Il parroco Don Gianni esprime il suo pieno supporto, affermando: “La nostra parrocchia

vuole essere un punto di incontro per la comunità, un luogo dove possano nascere

iniziative che promuovano l’unione e il benessere collettivo e si rafforzino i legami tra le

persone”.

“Educare i cittadini” – concludono Lagomarsino e Boz – “su come prestare primo

soccorso agli animali è un passo importante verso una società più consapevole e

responsabile, dove ogni vita, umana e animale, deve essere tutelata e rispettata”