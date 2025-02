Genova – Il piccolo Cesare “Cece” non ce l’ha fatta. Il bambino di 6 anni in cura all’ospedale Gaslini per una grave forma di tumore che gli aveva tolto la vista è morto dopo 5 anni di calvario e di cure.

“La bestia”, con la mamma Valentina chiamava la malattia, lo ha portato via nonostante le cure dei medici del Gaslini che sono rimasti vicini alla famiglia sino all’ultimo.

La famiglia del piccolo Cesare si era trasferita a Genova da Conegliano, in provincia di Treviso, per stare vicina al bambino e così i genitori, i due figli più grandi hanno lasciato tutto per seguire la speranza di salvezza per il bambino.

La storia di Cece, raccontata sui social, ha commosso tantissime persone anche per il coraggio con cui la famiglia ha affrontato tutte le difficoltà e le peripezie del piccolo che era rimasto cieco a causa di una rara forma di tumore.

“Ciao Cece del mio cuore – si legge nell’ultimo post che ha dato la terribile notizia – sei stato coraggioso, senza paura fino alla fine. Circondato dal nostro amore, grazie agli Angeli del Guscio, sei andato via da questa vita a cui tu hai dato tanto, senza chiedere niente. Ti ho fatto una promessa: non essere arrabbiata con questa vita. E ce la metteroʻ tutta per far si che il mio cuore urli solo cose belle in tuo nome. Tu ora vai, finalmente libero. Corri Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai…”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0