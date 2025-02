L’arrivo sulla Liguria di correnti umide di provenienza meridionale determina un fine settimana nel complesso nuvoloso e grigio ed anche piovoso su alcuni settori dell’arco ligure. Non farà però freddo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 22 Febbraio 2025

Giornata nel complesso grigia sulla Liguria. Possibilità di piogge deboli anche se fitte per gran parte della giornata, con maggiore insistenza sul settore centrale della regione. Possibili brevi rovesci in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

Fenomeni meno probabili al lati della regione dove si farà vedere anche qualche momentanea schiarita.

Venti moderati da sud-est al largo, con parziali estensioni alle coste centro-orientali. Debole ritorno da nord a ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie o in contenuto calo le massime

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +12°C/+14°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+7°C e massime tra +7°C/+9°C