Genova – Ancora un albero apparentemente sano abbattuto senza una spiegazione in città ed ancora proteste dei residenti che chiedono spiegazioni e che cambi la modalità degli abbattimenti in modo da consentire contro-analisi e verifiche di terzi prima del taglio.

Questa volta è successo in corso Paganini all’angolo con Ponte Caffaro. Un albero che, a dire dei residenti non presentava alcun problema evidente, è stato abbattuto senza alcun preavviso e soprattutto, ancora una volta, senza lasciare la possibilità di una “controperizia” da parte di professionisti abilitati e tecnici riconosciuti anche dal Tribunale di Genova.

“Sono arrivati e hanno tagliato un albero che sembrava perfettamente sano – protestano i residenti – e non capiamo perché non si possa segnalare la decisione con un cartello con adeguate comunicazioni in modo da lasciare il tempo di organizzare una contro perizia. Se le condizioni dell’albero sono gravi non c’è dubbio che la perizia dirà la stessa cosa e la Cittadinanza sarà più tranquilla”.

Il taglio di alberi apparentemente sani prosegue da tempo in tutta la città e nonostante le molte promesse gli uffici preposti non hanno mai attuato gli accordi presi nelle molte riunioni fatte. Cittadini e associazioni ambientaliste chiedono che il Comune o gli enti preposti segnalino la necessità di abbattere con sufficienti anticipo da poter consentire un parere terzo, di personale specializzato e riconosciuto per le perizie legali.

Un parere che non potrà che confermare quanto deciso o suggerire altro tipo di intervento.

Molto spesso, secondo le accuse degli ambientalisti, i pareri espressi si basano sulla semplice ispezione visiva che, da tempo, non viene più considerata la più adeguata e la più “precisa” proprio per l’esistenza di particolari attrezzature in grado di effettuare analisi che nessun essere umano può fare solo “a occhio”.

“Non comprendiamo il modo di agire – spiega chi protesta – non si parla di alberi a rischio imminente di crollo e permettere una contro-perizia rassicurerebbe tutti e eliminerebbe le incomprensioni che sempre più spesso si verificano in città. Ci auguriamo che presto queste modalità vengano cambiate in modo radicale”.

