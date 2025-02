Genova – Sala gremita e spettatori molto attenti, questa mattina, al circolo CAP, dove la comunità di Linea condivisa ha incontrato la candidata sindaco della coalizione di centro-sinistra Silvia Salis.

Molta e decisamente palpabile la curiosità dei partecipanti rispetto ad un incontro atteso ma anche carico di tanti dubbi e di incertezze visto l’iter con cui è maturata la candidatura.

Tanti i discorsi, le parole ma anche i gesti concreti e l’attenzione che ha circondato l’evento che ha certamente “sciolto” l’ambiente a avvicinato la candidata alla comunità eterogena di Linea Condivisa.

Secondo gli osservatori di Silvia Salis colpiscono soprattutto due cose: la capacità di comunicare con semplicità anche di argomenti “tosti” e lo sguardo attento e sempre ben fisso negli occhi dell’interlocutore.

Superata la “prova” del confronto personale l’assemblea si è pian piano convinta, superando anche le ultime ritrosie dovute alla “non conoscenza”.

Le proposte ci sono, le idee pure e non sembra mancare neppure quel “brio” che – secondo le “accuse” del centro destra, mancherebbe nella riflessività portata all’estremo, tipica di certi ambenti di centro-sinistra.

Il messaggio chiaro che è stato lanciato alla candidata è che ora deve girare tra le persone, farsi conoscere, capire e comprendere cosa non ha funzionato e non funziona nell’attuale governo locale e offrire una opzione che non sia la brutta copia di quella esistente.

“Metterle le scarpe da ginnastica e buttarla tra la gente” è il sunto, un pò rude ma efficace dei consigli che la “base” di Linea Condivisa ha dato all’organizzazione che si sta allestendo attorno alla Salis.

Del resto con le scarpe da ginnastica dovrebbe avere una certa dimestichezza e di certo non la spaventa l’idea di un tour tra le persone e nei quartieri come quelli che ha già fatto quando, giovanissima e prima donna in assoluto, ha fatto da vice presidente vicario del Coni per ascoltare associazioni ed enti sportivi su quanto andava fatto per “svecchiare” una macchina più incline all’auto celebrazione che a farsi ascoltare.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0