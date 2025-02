Genova – Un presidio di protesta contro le scelte scellerate che stanno uccidendo il commercio di quartiere e per dire no a Sestri in s-vendita. L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio, alle ore 14 davanti alla sede dello storico negozio di Giglio Bagnara che, dopo 155 anni di storia, ha annunciato la messa in liquidazione e che, se non interverranno colpi di scena che attualmente non si vedono in arrivo, chiuderà i battenti per sempre entro la fine dell’anno.

Un presidio al fianco dei 29 lavoratori che perderanno il posto di lavoro ma anche per lanciare l’ennesimo – e gli organizzatori si augurano questa volta ascoltato “grido di allarme” per le scelte che stanno portando un numero sempre crescente di solide attività commerciali a chiudere i battenti. Il segno evidente di una crisi che morde feroce e che è stata per troppo tempo sottovalutata.

Segnali di allarme che il commercio di Sestri Ponente ha lanciato forte e chiaro a più riprese ma che, al momento, non ha visto nessun ripensamento, a nessun livello, su progetti che minacciano da vicino – secondo chi vive e lavora nel quartiere – la sopravvivenza di tantissime piccole e grandi attività.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0