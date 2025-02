Genova – Torna la pioggia e come ormai consuetudine si allaga il tunnel di via Superba che collega la via Tea Benedetti alla Rotatoria Tenco. Il tratto di strada è stato chiuso dalla polizia locale come ormai “da prassi” ogni volta che piove in città e moto e scooter non possono passare perché l’acqua piovana non riesce a scaricare nonostante il tratto di strada sia recentissimo.

Bastano poche gocce di pioggia e subito il sottopasso si allaga per motivi non meglio chiariti anche perché la faccenda è ormai tristemente nota e ripetitiva e ci si aspetterebbe un intervento risolutivo invece di destinare uomini e mezzi a garantire che nessuno lo percorra.

Le proteste si ripetono costanti ma, al momento, non risultano interventi pianificati per risolvere la situazione.

