Genova – Grave incidente stradale sull’autostrada A12 Genova – Livorno dove, per cause ancora da accertare, due vetture si sono scontrate poco prima delle 15. L’incidente e’ avvenuto tra Genova Nervi e l’uscita di Recco in direzione Levante. Nell’impatto ferita una donna incinta, un bambino ed un uomo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, 3 ambulanze e la polizia stradale.

La donna incinta e l’altra donna coinvolte sono state trasportate in codice giallo al PS San Martino, mentre il marito e il figlio non sono stati ricoverati.

Sul posto 3 ambulanze della Croce Bianca Genovese, della P.A. Quarto dei Mille e della P.A. Nerviese, l’automedica e i Vigili del Fuoco.

Code nel tratto interessato.