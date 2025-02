Serra Riccò (Genova) – Potrebbe essere l’autopsia a chiarire le cause del terribile incidente stradale che ha spezzato due vite, ieri sera, sulla statale 2 che unisce il territorio di Serra Riccò con quello del comune di Sant’Olcese, nell’immediato entroterra genovese. Un giovane di 22 anni alla guida della sua auto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per un malore o un colpo di sonno finendo per occupare la corsia opposta sulla quale si trovava a viaggiare una giovane di 35 anni in sella al suo scooter.

Nell’impatto, violentissimo, i due hanno riportato ferite di gravità tale da non concedere scampo e quando sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e le automediche inviate in soccorso, per i due non c’era più nulla da fare.

La donna è stata sbalzata dalla sella cadendo rovinosamente a terra mentre il conducente dell’auto è stato scaraventato fuori dall’abitacolo ed è morto poco dopo. A nulla sono serviti di tentativi di rianimazione eseguiti dal personale sanitario.

Una testimone avrebbe riferito di un improvviso sbandamento dell’auto che ha colpito in pieno lo scooter su cui viaggiava, in direzione contraria, la donna.

Ora gli accertamenti medico legali diranno se all’origine del terribile incidente c’è stato un errore umano o se, invece, il giovane sia stato colpito da un malore perdendo il controllo dell’auto.

