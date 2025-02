Savona – Ancora un fine settimana da dimenticare per le autostrade della Liguria con una coda di 8 km che viene segnalata sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia nel tratto compreso tra Savona e Celle Ligure verso Genova.

A segnalarla la stessa società autostrade che parla di code “in corrispondenza di un cantiere installato all’altezza del km 36+100”.

All’origine dei pesantissimi disagi, ormai immancabili da anni, sulla rete della Liguria, sarebbero collegati ai lavori di adeguamento alla 264/06 della Galleria Cassisi, dove il traffico transita su una corsia.

Ancora proteste degli automobilisti e di chi si trova costretto a viaggiare in condizioni indegne di una autostrada ed ancora pressanti richieste affinche i tratti interessati divengano totalmente gratuiti per tutta la durata dei cantieri, anche per “sollecitare” la loro conclusione.

