Genova – Il corpo senza vita di una persona è stato trovato questa mattina a bordo della nave traghetto GNV Excellent attraccato a Molo Giano, nell’area delle riparazioni navali.

Il macabro ritrovamento è stato fatto questa mattina dal personale della nave che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso è avvenuto quasi certamente nella scorsa notte.

Non è ancora chiaro se si tratti di un marittimo imbarcato o di personale addetto alle riparazioni e sul caso è stata aperta una indagine delle forze dell’ordine.

Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un marittimo di 38 anni morto probabilmente nella notte.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per l’autopsia che chiarire circostanze e cause del decesso.

(Foto di Archivio)

