Genova – Ha travolto una guardia giurata che si spostava sul suo scooter ed è fuggito cercando di far perdere le proprie tracce. Grave incidente, all’alba di questa mattina, domenica 23 febbraio 2025 in via Buozzi, nella zona di Di Negro dove un’auto che forse procedeva anche contromano ha centrato uno scooter con a bordo una guardia giurata ed è poi fuggita causando diversi altri incidenti colpendo auto in sosta. È successo poco dopo le 6 di questa mattina in circostanze ancora da chiarire e che hanno visto sfortunato protagonista involontario un uomo impiegato come guardia giurata.

L’uomo, colpito dalla vettura, è stato sbalzato dalla sella dello scooter ed ha ruzzolato per diversi metri restando ferito in modo molto grave ma, incredibilmente, invece di fermarsi a prestare soccorso al ferito, l’auto è sfrecciata in direzione di Sampierdarena dove è stata poi raggiunta e bloccata dalla polizia locale dopo aver colpito diverse auto in sosta in via Buranello, fortunatamente senza provocare altri feriti.

La guardia giurata, circa 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasferita in gravi condizioni all’ospedale San Martino mentre il conducente della vettura è stato arrestato e sottoposto ai test medici per accertare l’eventuale consumo di alcolici o di sostanze stupefacenti che potrebbero spiegare il comportamento e i molti incidenti provocati.

