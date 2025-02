Serra Riccò (Genova) – Sono, se possibile, ancora più drammatici i contorni che in queste ore emergono in merito al tragico incidente che si è verificato nella serata di ieri lungo la strada tra Busalletta e Sant’Olcese, nel territorio comunale di Serra Riccò.

A perdere la vita sono state due persone: una donna di 36 anni, Barbara Wojcik, che si trovava a bordo del suo scooter quando è stata travolta da una vettura con alla guida un 21enne, anche lui trovato senza vita.

Inizialmente sembrava che anche il giovane fosse morto nel sinistro stradale, ma dagli ultimi rilievi è emerso uno scenario diverso: il ragazzo sarebbe rimasto illeso a seguito dell’impatto ma, accorgendosi di quanto successo, si sarebbe tolto la vita utilizzando un oggetto affilato. I due si conoscevano ed erano due figure note nella zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La Procura di Genova ha avviato un’indagine per stabilire con precisione quanto successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0