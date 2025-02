Correnti umide, di origine atlantica, continuano a interessare la Liguria portando ancora giornate dal sapore tipicamente autunnale, con molte nuvole e piovaschi ma con temperature non troppo basse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 23 Febbraio 2025

Giornata prevalentemente grigia e, localmente, piovosa sulla Liguria. Le precipitazioni di debole o, al più, moderata intensità e a carattere intermittente interesseranno principalmente il settore centrale della regione.

Tuttavia, nella seconda parte di giornata sono attese condizioni di tempo asciutto con delle schiarite sull’imperiese.

Venti deboli o moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da est/sud-est sul centro-levante, dai quadranti settentrionali a ponente

Mare generalmente mosso.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Costa: Min: +9°C/+12°C – Max: +13°C/+16°C

Interno: Min: +2°C/+8°C – Max: +8°C/+12°C