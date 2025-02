Sanremo (Imperia) – Rischia di perdere un occhio la donna di circa 30 anni rimasta ferita nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a Sanremo durante un grave episodio di violenza che si è verificato all’interno di un locale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna sarebbe intervenuta cercando di sedare una lite tra due fidanzati. Probabilmente non gradendo il suo intervento, il ragazzo avrebbe iniziato ad inveire nei suoi confronti e le avrebbe lanciato in faccia un bicchiere, sfregiandola sul volto e ferendola in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale, e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto e hanno denunciato per lesioni il 22enne.

