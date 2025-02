Serra Riccò (Genova) – Tragico schianto, poco dopo le 21, sulla strada provinciale 2 al confine con il territorio del comune di Sant’Olcese ed altre due giovani vite perdute in un terribile incidente frontale.

Per cause ancora da accertare, infatti, l’auto condotta da un giovane di 22 anni ha perso il controllo in località Molinetti e dopo aver sbandato ha colpito frontalmente lo scooter su cui viaggiava una ragazza di 35 anni.

Terribili e senza scampo le conseguenze per i due giovani che sono deceduti nell’impatto.

La donna è stata sbalzata dalla sella dello scooter riportando gravissime ferite che hanno causato la morte immediata mentre il giovane è stato scagliato fuori dall’abitacolo dalla violenza dell’impatto ed è morto poco dopo.

Una persona che ha visto l’incidente ha chiamato sotto choc i soccorsi ma quando le ambulanze hanno raggiunto il posto i due giovani erano ormai deceduti.

Il personale del 118 giunto sul posto ha cercato di rianimare a lungo i due ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell’incidente.