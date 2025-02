Arenzano (Genova) – Una moria di rospi e tartarughe negli specchi d’acqua del parco della villa comunale. A segnalarla molti residenti della zona che sono soliti trascorrere un pò di tempo libero nella bella cornice del giardino pubblico. Da qualche giorno il numero degli animali che galleggiano inerti nelle acque non proprio profumate del parco, aumenta di continuo e oltre ad offrire un panorama non certo edificante, preoccupa chi porta i bambini a giocare, nel timore che qualcuno stia usando del veleno.

All’inizio sono stati trovati alcuni rospi, peraltro impegnati nella stagione degli accoppiamenti, e in molti hanno pensato alle incognite delle schermaglie amorose ma ora, con decine di corpi semi affondati e la moria che si estende anche alle tartarughe, cresce la paura che stia accadendo qualcosa di più grave e probabilmente non del tutto “naturale”.

L’appello al Comune è quello di intervenire al più presto per capire cosa stia accadendo e magari a mettere in salvo i poveri animali in attesa di far intervenire esperti in grado di “bonificare” i laghetti e le fontane.

