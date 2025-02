Pietrasanta (Lucca) – Attimi di paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri lungo l’Autostrada A12 nella carreggiata che viaggia in direzione Genova, a pochi chilometri dal confine tra Toscana e Liguria. La circolazione è stata bloccata per alcune decine di minuti a causa di alcuni scontri tra opposte tifoserie che sono andati in scena presso l’area di servizio Versilia.

Secondo quanto ricostruito, alcune centinaia di persone avrebbero dato il via a scontri e botte che si sarebbero rapidamente spostati sulla carreggiata, bloccando il traffico e richiedendo l’intervento della polizia stradale. Si tratterebbe di ‘tifosi’ di Perugia e Lucchese.

Entrambi i gruppi erano diretti in Liguria: i primi a Chiavari per il match contro l’Entella, i secondi a Sestri Levante per la sfida contro i padroni di casa.

L’intervento degli agenti ha disperso i malviventi. Sono state avviate le indagini per ricostruire quanto successo e per risalire ai responsabili di questo nuovo episodio di violenza che con il calcio c’entra ben poco.

