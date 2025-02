Genova – La campagna elettorale per decidere il nuovo sindaco entra nel vivo e lo fa anche sui grandi temi “divisivi” come lo Skymetro che per alcuni è la salvezza del trasporto della Valbisagno e per altri un eco-mostro che deturperà la vallata senza offrire una reale alternativa ai Bus. Se il candidato del centro-destra Pietro Piciocchi resta per il sì – pur con qualche cedimento rispetto alla precedente amministrazione – la candidata del centro-sinistra Silvia Salis ha già fatto sapere che, se diventerà sindaco, potrebbe interrompere il progetto prima ancora che parta ma offrendo una alternativa. Parole che hanno infiammato il fronte del No, lieto che la discussione si apra finalmente sui contenuti e non solo tra opposte fazioni.

“Lo Skymetro è diventato una “bandiera” – spiega il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno sostenibile – E a noi piace che l’argomento sia sfacciatamente pubblico.

Perché è quello per cui abbiamo lavorato 3 anni”.

“Certo, i toni da campagna elettorale rischiano di essere schiacciati su dei “Si perché SI” e “NO perché NO” – proseguono al Comitato – ma noi abbiamo lavorato tanto sui contenuti, e li abbiamo dati ai candidati ad ogni elezione che ci è passata davanti. Che poi ognuno elabora i propri, ma a partire da una pluralità di idee, e da una discussione pubblica”.

E’ anche per quello che adesso molti non hanno dubbi nello schierarsi contro lo Skymetro e a favore di progetti più sostenibili.

Diceva una persona intervistata di recente “Non voglio lo Skymetro perché è inutile, non lo prenderei mai. Una fermata ogni chilometro e mezzo a cosa serve?”

Un riassuntissimo che evidenzia bene un progetto pensato per essere fatto e non per servire

Come siamo contenti, e soddisfatti, che la città discuta apertamente. E che lo Skymetro sia uscito dall’ombra di 3 anni fa.

Perché nell’ombra, e nei nascondimenti, nascono i mostri, che, per la città, sono le strutture invadenti e dannose.

E noi vorremmo tanto un progetto che amplifica la vita, come un Tram

Qui il progetto che il Comitato porta all’attenzione di tutti i candidati.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0