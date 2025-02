Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, in via D’Annunzio, dove un giovane operaio è rimasto schiacciato da diverse travi di legno riportando alcune ferite e contusioni. Nonostante un grande spavento, le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, arrivati con l’ambulanza e l’automedica. Il ferito è stato prima curato sul posto e in un secondo momento trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Galliera. Inoltre, sono state anche avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo.

