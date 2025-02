Genova – Niente colazione e niente golosità alla Pasticceria Magenta di Castelletto che ieri sera ha abbassato le saracinesche per l’ultima volta salutando amici e clienti che l’hanno presa d’assalto per gli ultimi acquisti.

L’avventura della famiglia che da decenni gestisce la pasticceria si è infatti esaurita e il locale chiuderà per un periodo nel quale verrà completamente ristrutturato prima di riaprire con una nuova veste ed una nuova gestione.

“E finisce la nostra avventura familiare alla Magenta – scrive Maria Di Maria nell’ultimo post sulla pagina Facebook della Pasticceria – con la torta di compleanno della mia piccola Bianca! GRAZIE VITTORIO ,GRAZIE TITTI. Questa giornata non la dimenticheremo mai…….La vita continua con nuove avventure”.

La fine di un’epoca, quindi, con l’ennesima attività storica che chiude tra lo sconcerto dei tantissimi affezionati clienti.

Nelle ultime settimane si è registrata una vera e propria “corsa” agli ultimi acquisti, quasi la volontà di portare a casa un ricordo, una piccola parte di quella storia golosa che ha segnato diverse generazioni.

