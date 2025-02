Genova – Anche questa settimana sono previste quattro serate di chiusura della metropolitana, che sospenderà con anticipo il suo servizio lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio.

Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole. Anche questa settimana, come comunicato da Amt, la chiusura si rende necessaria per il proseguo delle attività di manutenzione sulla linea.

Il collegamento tra il centro della città e la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus. Questa, però, non effettua la sua partenza a Brignole bensì a Caricamento, coprendo quindi soltanto una parte del percorso solitamente effettuato dalla metropolitana.

