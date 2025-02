La settimana si apre oggi, lunedì 24 febbraio 2025 con tempo instabile e precipitazioni sparse, alternate a pause asciutte ma per il pomeriggio di domani è atteso un passaggio perturbato più strutturato che interesserà la Liguria con precipitazioni intense ed estese sul settore centro-orientale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 24 Febbraio 2025

Prima parte della mattinata con precipitazioni residue sparse sul Savonese e su Tigullio Orientale-Spezzino (localmente sul Genovesato entro l’alba) più insistenti sui settori Orientali citati fino all’ora di pranzo. Pause asciutte più probabili sul Genovesato, Imperiese e sui versanti Padani.

Nuova comparsa di rovesci o piogge intermittenti sui versanti marittimi a partire dalle ore pomeridiane, a partire dal Levante regionale, in estensione al settore centrale entro sera. Più asciutto sui versanti padani e sull’Imperiese costiero.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali in mattinata. Rinforzo pomeridiano da Sud-Ovest sul settore Centro-Orientale. Deboli in rotazione ai quadranti settentrionali sulle vallate esposte del Savonese.

Mare generalmente poco mosso. Localmente mosso sulle coste Spezzine e sui settori Centro-Orientali del Mar Ligure.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la regione. Valori ampiamente superiori alla media del periodo.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+13°C – Max: +13°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+8°C – Max: +7°C/+12°C