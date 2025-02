Genova – Saracinesche aperte dopo mesi di chiusura, operai che entrano ed escono portando via gli ultimi ricordi di un negozio che è stato un’istituzione a Nervi e voci di un nuovo supermercato che dovrebbe sorgere dove sono stati venduti oggetti per la casa ed elettrodomestici sin dal lontano 1920.

In molti hanno sperato, questa mattina, quando hanno visto le saracinesce alzate dopo tanto tempo e più d’uno ha sperato che i banconi vuoti tornassero a riempirsi di televisori, frigoriferi e lavatrici proprio come è stato per tanto tempo ma, a Nervi, in via Marco Sala, Gentilotti ha riaperto i battenti solo per i lavori che lo trasformeranno in un’altra attività, molto probabilmente l’ennesimo supermercato.

La vetrina di Gentilotti 1920 resta uno dei tanti “simboli” di un quartiere sempre più travolto dai cambiamenti che rischiano di snaturalo, da borgo paradiso a filiale delocalizzata di quella gentificazione che sta rovinando la città, zona dopo zona, rendendo tutto “piatto ed uguale”, più a misura di turisti di passaggio che di famiglie che il quartiere lo vivono tutto l’anno, tutti i giorni.

Sui social si inseguono le voci di un nuovo punto vendita della grande distribuzione, il terzo in poco più di 300 metri di strada in una delle zone dove la densità abitativa è ben diversa dal centro storico o dai quartieri popolari.

Si ironizza sul futuro ma si ride anche amaro rispetto alle tante promesse fatte e che, una dopo l’altra, si stanno “guastando”.

Non c’è pace per la zona a traffico limitato come non c’è pace per il porticciolo, invaso di alghe ad ogni mareggiata ed ormai ridotto ad un acquitrino per la sabbia trascinata dal torrente e dalle correnti (come avevano predetto i pescatori del luogo).

Preoccupano i grandi progetti edilizi con i cantieri fermi e preoccupa la vicenda della Marinella, simbolo di una città che ha sperato di riprendersi e forse ha mirato troppo in alto.

