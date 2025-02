Camporosso (Imperia) – Restano critiche, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni di Mario Chiabra il cacciatore di 41 anni ferito venerdì scorso da una fucilata alla schiena esplosa da un compagno di caccia.

Chiabra e Adriano G. stavano partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale organizzata dalla Regione Liguria per ridurre il numero dei cinghiali nei boschi della Liguria, sulla base delle disposizioni anti Peste Suina Africana (PSA) e procedevano uno dietro l’altro nel bosco.

Ad un tratto – secondo le prime ricostruzioni delle indagini in corso – Adriano G sarebbe inciampato e dal suo fucile sarebbe partito un colpo che ha raggiunto Chiabra alla schiena.

L’uomo è stato soccorso dal compagno sotto choc e poi dai colleghi di battuta di caccia e sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 che ha trasferito il cacciatore ferito all’ospedale Santa Corona in codice rosso, il più grave.

Da quel momento Chiabra è stato sottoposto a ben tre delicatissimi interventi chirurgici per salvargli la vita e per limitare gli effetti devastanti del proiettile sparato dalla carabina del compagno di caccia. Armi in grado di percorrere distanze notevoli e di provocare ferite orribili negli animali colpiti.

La posizione del cacciatore che ha sparato è al vaglio degli inquirenti perché la dinamica dell’incidente sembra suggerire quantomeno un errore nelle procedure in quanto i cacciatori hanno l’obbligo di scaricare l’arma durante gli spostamenti e di riporla, con la sicura inserita, all’interno di speciali sacche da portare chiuse sulle spalle.

Un errore che ricorda quello denunciato domenica scorsa, sull’Acquedotto storico di Genova, con la denuncia dei volontari dell’associazione ambientalista Gaia, Natura e Ambiente per l’uccisione di un cinghiale a poche decine di metri da persone che passeggiavano su uno dei percorsi escursionistici più amati e visitati della città.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0