Genova – Dopo molte indiscrezioni – la maggior parte delle quali piuttosto poco ben informate – è la stessa candidata del centro sinistra Silvia Salis a comunicare la “squadra” che la accompagnerà in queste elezioni comunali.

Fanno parte del team Ruben Voci, classe ’86, ampie esperienze nell’ambito del marketing e della comunicazione che, come campaign manager, si occuperà dell’organizzazione e del coordinamento della campagna elettorale.

Della comunicazione vera e propria si occuperà l’agenzia Strategy mentre come portavoce Salis ha scelto il romano e Lorenzo Cecioni, classe ’96, figlio della nota giornalista Concita De Gregorio.

Cecioni ha lavorato al Mise, al Ministero del Sud e più recentemente per Mediaset, il gruppo televisivo creato da Silvio Berlusconi.

Dell’ufficio stampa si occuperà Rosangela Urso, classe ’79, giornalista professionista, romana di nascita ma da diversi anni residente a Genova ed impiegata per la comunicazione politica del gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.

Il mandatario sarà il notaio Lorenzo Anselmi.

In una nota la candidata del centro Sinistra informa anche che sta lavorando in prima persona alla composizione della lista civica che si chiamerà “Silvia Salis Sindaca” riportando la “questione” del modo di indicare il primo cittadino nel caso sia donna.

La prima a volersi far chiamare “sindaca” fu Marta Vincenzi, con scarsi risultati poiché i Media dell’epoca continuarono ad usare il termine “sindaco” declinato al femminile con l’articolo “la”.